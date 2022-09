Auch die Stimmung in den sonst so kremlfreundlichen staatlichen Medien war nicht so gut wie noch zu Beginn des Kriegs. Etwa in Talkshows und in Zeitungen gab es laut der Nachrichtenagentur Reuters auch kritische Stimmen. Die »Nesawissimaja Gaseta« schrieb etwa, das Verteidigungsministerium habe sich über mehrere Tage hinweg nicht zu den »extrem verstörenden Nachrichten aus der Ukraine« geäußert.

Wie ist die Lage am AKW Saporischschja?

Nicht nur in Charkiw gab es am Montag Probleme mit der Strom- und Wasserversorgung. Entsprechende Berichte kamen auch aus anderen Oblasten wie Donezk oder auch Saporischschja. Vor allem für letztgenannte Region, namensgebend für das in Enerhodar ansässige Atomkraftwerk, ist die Stromversorgung essenziell, ist sie doch für die Kühlung der Reaktorkerne und des Atommülls unverzichtbar.