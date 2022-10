»Wir können keine Pflanzenfresser in einer Welt der Fleischfresser sein«, sagte der Chef der europäischen Diplomatie bei einer Konferenz in Madrid, wie die spanische Zeitung »El País« berichtete. »Wenn wir überleben wollen, müssen wir etwas anderes sein. Wir müssen uns mit den Mitteln ausstatten, die notwendig sind, um mit diesen Bedrohungen fertig zu werden«, fügte der Spanier demnach am Dienstagabend hinzu.