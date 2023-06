In der Nacht zum 6. Juni brach der Kachowka-Staudamm, vormals aufgestautes Wasser flutete zahlreiche Orte am Unterlauf des Dnjepr. Dutzende Menschen verloren ihr Leben, Tausende mussten evakuiert werden. Die Langzeitfolgen für Mensch und Natur sind noch nicht in Gänze absehbar.