»Nicht ganz fair«

So setze Russland in der Ukraine noch zu stark auf veraltete Panzer wie den T-90. Der sei »ein Tuning eines sowjetischen Panzers«. Laut dem Militärexperten sei es »nicht ganz fair, von diesem zu verlangen, den neuesten Panzerabwehrsystemen wie Javelin, NLAW oder Matador erfolgreich zu widerstehen«. Auch die Luftwaffe sei veraltet. So gebe es kaum genügend Präzisionsmunition und Erkennungs- und Zielgeräte, um die nach wie vor starke ukrainische Flugabwehr zu durchbrechen. Auch habe die Ukraine vom Westen viele tragbare Flugabwehrsysteme erhalten, wodurch Russland kaum effektiv operieren könne.