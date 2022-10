Ukrainische First Lady über Ehemann »Er fehlt den Kindern«

Für die ukrainische First Lady war es eigenen Angaben zufolge immer klar, dass ihr Mann Wolodymyr Selenskyj in dem russischen Angriffskrieg auf seinem Posten bleibt. »Ich wusste von Anfang an, dass er Kiew nicht verlassen wird«, sagte Olena Selenska am Montag in Kiew in einem Interview mit der »Bild«-Zeitung . »Wenn ein Land im Krieg ohne Führung bleibt, dann wird es erschüttert.«