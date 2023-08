Warum lag der Frachter in Odessa?

Die für lange Zeit letzte Fahrt führte die »Joseph Schulte« vom rumänischen Konstanza nach Odessa. Sie lief am 22. Februar 2022 aus und erreichte ihren Zielort einen Tag später. Noch während das Schiff entladen wurde, am 24. Februar, begannen die Truppen von Wladimir Putin mit ihrer Invasion in der Ukraine. Die Behörden ordneten daraufhin die Schließung des Hafens an, russische Schiffe kontrollierten das Seegebiet. Wie die »Joseph Schulte« lagen zahlreiche internationale Frachter in ukrainischen Häfen fest.