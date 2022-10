Russland könne »einen souveränen Staat nicht von der Landkarte löschen«, sagte Präsident Biden. »143 Nationen haben sich auf die Seite der Freiheit, der Souveränität und der territorialen Integrität gestellt«, fügte er hinzu.

Großbritannien liefert Kiew Raketen zum Schutz vor Cruise Missiles

07.14 Uhr: Die britische Regierung will erstmals Luftabwehrraketen vom Typ AMRAAM an die Ukraine liefern. Die Raketen, die in Verbindung mit dem von den USA versprochenen NASAMS Luftabwehrsystem zum Abschuss von Cruise Missiles geeignet sind, sollen in den kommenden Wochen in die Ukraine gebracht werden, teilte das Verteidigungsministerium in London mit. »Die Raketen werden dabei helfen, die kritische Infrastruktur der Ukraine zu schützen«, hieß es in der Mitteilung am Donnerstag.