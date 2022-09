Ukrainische Behörden suchen nach weiteren Toten

08.40 Uhr: In Isjum wurde nach ukrainischen Angaben der grausige Fund eines Massengrabs gemacht. Nun befürchten ukrainische Behörden weitere: Wie der ukrainische Vermisstenbeauftragte Oleg Kotenko der Agentur Unian zufolge sagte, werde im Gebiet Charkiw in kürzlich zurückeroberten Gebieten nach weiteren Leichen gesucht. Die Suche werde durch Minen erschwer, dennoch werde jede Anstrenung unternommen – insbesondere auch, um die Körper gefallener Soldaten an ihre Familien übergeben zu können. Neben Isjum hatte die russische Armee am Wochenende weitere Ortschaften fluchtartig verlassen.

Ukraine will Journalisten neu entdecktes Massengrab zeigen

08.27 Uhr: Nach Berichten über den Fund eines Massengrabs im ostukrainischen Isjum sollen am Freitag Journalisten in die Stadt gebracht werden. »Wir wollen, dass die Welt erfährt, was wirklich passiert und wozu die russische Okkupation geführt hat«, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft am Donnerstagabend. Die Russen hatten das Gebiet am Samstag laut Angaben aus Kiew nach einer Gegenoffensive der ukrainischen Kräfte fluchtartig verlassen. Das Verteidigungsministerium in Moskau hatte von einer »Umgruppierung« seiner Truppen gesprochen, während selbst kremlnahe Quellen von einer verheerenden Niederlage sprachen.

Es wäre nicht das erste entdeckte Massengrab im Ukrainekrieg. Nach dem Abzug der russischen Truppen im Frühjahr aus dem Kiewer Vorort Butscha hatte die ukrainische Seite dort sowie in zahlreichen anderen Orten, darunter in der von Moskau eingenommenen Hafenstadt Mariupol, schwerste Kriegsverbrechen beklagt. »Butscha, Mariupol und jetzt leider auch Isjum: Russland hinterlässt überall Tod und muss sich dafür verantworten«, sagte Selenskyj. »Die Welt muss Russland zur echten Verantwortung für diesen Krieg ziehen.«