Russischer US-Botschafter: Könnten Zahl der US-Reporter in Russland verringern

9.48 Uhr: Der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, hat angeregt, die Zahl der US-Journalisten in Russland zu verringern. Er äußert sich im russischen Staatsfernsehen Kanal Eins vor dem Hintergrund der Festnahme des Reporters des »Wall Street Journals« Evan Gershkovich in Russland. »Die Amerikaner haben uns mit Vergeltungsmaßnahmen gedroht, wenn wir Gershkovich nicht in naher Zukunft freilassen«, sagt Antonow. »Wir werden sehen, wie sie sich verhalten werden.«

Die USA bestehe stets auf Reziprozität. »Vielleicht ist es an der Zeit, Gegenseitigkeit zu zeigen und die Zahl der amerikanischen Journalisten, die in Moskau und in ganz Russland arbeiten, auf die Zahl (russischer Journalisten) zu reduzieren, die in Washington und New York arbeiten.« Russland wirft Gershkovich vor, unter dem Deckmantel des Journalismus Spionage betrieben zu haben. Das »Wall Street Journal« weist den Vorwurf zurück, die USA fordern die Freilassung des Reporters.