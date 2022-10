Medienberichte: Explosionen in russisch besetzter Stadt Cherson

07.25 Uhr: In der von russischen Truppen besetzten Stadt Cherson im Süden der Ukraine sind nach russischen Medienberichten am Morgen fünf Explosionen zu hören gewesen. Nach inoffiziellen Informationen seien Luftverteidigungssysteme gestartet worden, berichtet unter anderem die Agentur Tass . Cherson ist der Verwaltungssitz der gleichnamigen Region. Zudem berichtet Iwan Fedorow, der im Exil lebende Bürgermeister der ebenfalls russische besetzten Stadt Melitopol in der Region Saporischschja auf Telegram , dass es in seiner Stadt eine gewaltige Explosion gegeben habe.

Litauen spricht sich für Nato-Beitritt der Ukraine aus

06.01 Uhr: Unmittelbar vor einem Treffen der Nato-Verteidigungsminister hat sich Litauen für einen Beitritt der Ukraine zu dem Bündnis ausgesprochen. »In den vergangenen sieben Monaten hat die Ukraine gezeigt, dass sie sich effektiv gegen Russland selbst verteidigen und Moskaus Expansionismus und Revisionismus Einhalt gebieten kann«, sagte Vize-Verteidigungsminister Margiris Abukevicius der »Welt« .

Ukrainischer Verteidigungsminister dankt für Rüstungslieferungen

03.40 Uhr: Nach den jüngsten schweren Angriffen Russlands auf sein Nachbarland hat sich der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow für Rüstungslieferungen aus den USA und Deutschland bedankt. »Eine neue Ära der Luftverteidigung« habe in der Ukraine begonnen, schrieb Resnikow in der Nacht bei Twitter. Das Luftabwehrsystem Iris-T aus Deutschland sei bereits angekommen. Raketenwerfersysteme des Typs Nasams aus den USA seien unterwegs. »Das ist erst der Anfang. Und wir brauchen mehr. Zweifellos ist Russland ein Terror-Staat«, schrieb der Minister weiter. Es gebe einen »moralischen Imperativ«, den Himmel über der Ukraine zu schützen, um die Menschen zu retten.