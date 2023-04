Putin empfängt Lukaschenko in Moskau

5.47 Uhr: Kremlchef Wladimir Putin und der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko treffen sich heute in Moskau. Nach einer Mitteilung des Kreml erörtern die beiden Präsidenten zunächst den Stand des Ausbaus ihres gemeinsamen Unionsstaates Russland-Belarus. Am zweiten Tag seines Besuchs in der russischen Hauptstadt spricht Lukaschenko mit Putin über »aktuelle bilaterale und internationale Fragen«. Zu den bilateralen Fragen gehört unter anderem die von Putin angekündigte Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus, direkt an der Grenze zu Polen. Auf der internationalen Ebene geht es um den Krieg in der Ukraine sowie voraussichtlich eine Reaktion auf den Dienstag vollzogenen Nato-Beitritt Finnlands.

USA und Frankreich hoffen auf Chinas Hilfe für schnellere Beendigung des Kriegs in Ukraine

1.18 Uhr: Vor seinem Staatsbesuch in China hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron noch mit US-Präsident Joe Biden abgestimmt. Beide Präsidenten hätten über die dreitägige Visite gesprochen, zu der Macron an diesem Mittwoch in Peking eintreffen wird, wie das Weiße Haus in Washington mitteilt. »Sie bekräftigten ihre unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine angesichts der anhaltenden Aggression Russlands«, heißt es in der kurzen Erklärung zu dem Telefonat.

Die französische Botschaft in Washington teilt mit: »Beide Staatsoberhäupter haben ihren gemeinsamen Wunsch diskutiert, China einzubinden, um das Ende des Krieges in der Ukraine zu beschleunigen und daran teilzunehmen, einen anhaltenden Frieden in der Region zu schaffen.«

Kiew ruft Ukrainer in russisch besetzten Gebieten zur Flucht auf

00.10 Uhr: Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk hat Ukrainer in russisch besetzten Gebieten angesichts einer geplanten Offensive zur Flucht aufgefordert. »Ich rate den Ukrainern in den vorübergehend besetzten Gebieten, entweder in Drittländer zu gehen oder sich vorzubereiten«, schrieb sie ohne weitere Details auf Telegram. »Sie wissen, was zu tun ist, passen Sie auf sich und Ihre Kinder auf.«