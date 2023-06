Pistorius: Bei Langstreckenwaffen weiter zurückhaltend

Verteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, hat eine schnelle Lieferung von deutschen Marschflugkörpern an die Ukraine ausgeschlossen. »Bei Langstreckenwaffen sind wir zurückhaltend, ähnlich wie die Amerikaner, daran hat sich nichts geändert«, sagte der Minister bei einem Truppen-Besuch in Litauen.

Der ukrainische Präsident Wlodymyr Selenskyj hatte in den letzten Tagen immer wieder die Lieferung von Marschflugkörpern gefordert, bisher hat allerdings allein Großbritannien solche Waffensysteme vom Typ »Storn Shadow« geliefert. Die Bundeswehr verfügt mit dem System »Taurus« über ähnliche Marschflugkörper, mit denen man auf große Entfernung Präzisionsschläge durchführen kann.