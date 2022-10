»Das hier ist eine wesentlich demokratischere Idee als diese Referenden auf ukrainischem Territorium, die unter Gewehren und Raketen abgehalten wurden«, sagte die in Warschau lebende ukrainische Anwältin Marija Wolkolup. Der 46-jährige Russe Grigorij, der seine Heimat im August verlassen hatte, nahm nach eigenen Worten an der Protestaktion teil, um seine Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren. »Ich verurteile diesen von Putin angezettelten Krieg und ich will zeigen, dass nicht alle Russen ihn unterstützen«, sagte er.

Als neue Nutzung für das Botschaftsgebäude nach der Annexion schlugen die Organisatoren verschiedene Optionen vor, darunter eine Flüchtlingsunterkunft, ein Kulturzentrum, ein Zoo – und öffentliche Toiletten. Organisiert wurde die Protestaktion von einem losen Zusammenschluss aus Bürger- und Menschenrechtsorganisationen. Nach eigenen Angaben wollen sie die polnische Regierung in einem offenen Brief auffordern, den russischen Botschafter auszuweisen.

Selenskyj: Lage in Bachmut am schwierigsten

7.41 Uhr: Dem ukrainischen Präsidenten zufolge sind die Kämpfe in Donezk und Luhansk im Moment besonders heftig. Wie er in seiner abendlichen Videoansprache erklärt, ist die Situation in den genannten Regionen nach wie vor schwierig. »Am schwierigsten ist die Lage in Richtung Bachmut. Wir halten unsere Positionen«, so Selenskyj. Russische Streitkräfte hätten wiederholt versucht, Bachmut einzunehmen.

Nicole singt »Ein bisschen Frieden« jetzt bewusst auch auf Russisch

7.37 Uhr: Die frühere deutsche ESC-Gewinnerin Nicole (57) singt ihren berühmtesten Song »Ein bisschen Frieden« jetzt auch auf Russisch. »Es ist eine Botschaft, sage ich mal, an Herrn Putin, sich das Lied mal anzuhören, weil es genau das ausdrückt, was alle sich wünschen«, sagte die Sängerin in Saarbrücken der Nachrichtenagentur dpa. »Endlich dem Krieg ein Ende zu bereiten und die Waffen niederzulegen!«

Bisher habe sie das Gewinnerlied in sieben Sprachen gesungen, dies sei nun die achte, sagte Nicole. Sie habe in der neuen Version auch ganz bewusst einen Refrain in Russisch gesungen, weil diese Sprache auch die Ukrainer verstehen. »Es ist auch ein kleines Geschenk an alle Geflüchteten, die hier unterkommen.«