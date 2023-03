Der ukrainische Generalstab meldete am Samstagabend abermals, dass die Versuche des russischen Militärs, die Stadt einzukesseln, »erfolglos« geblieben seinen. Aber auch auf ukrainischer Seite gelten die Verluste als hoch. Hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj Bachmut vor Monaten noch als »Festung« bezeichnet, die nicht aufgegeben werde, wird der Fall der Stadt inzwischen in Kiew als Möglichkeit in Betracht gezogen. Doch will die Ukraine so lange wie möglich an den Stellungen festhalten, auch weil die russischen Truppen beim Anrennen dagegen viel Zeit und Kraft verlieren.