Wagner-Söldner wollen Militärflugplatz in Russland unter Kontrolle gebracht haben

6.48 Uhr: Der Machtkampf zwischen dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Wagner-Chef Jewgenij Prigoschin eskaliert weiter. In einem Video, das von einem Wagner-nahen Telegram-Account verbreitet wird, sagt Prigoschin: »Wir wollen den Generalstabschef und Schoigu holen. Während sie weg sind, sind wir hier, blockieren die Stadt Rostow und fahren nach Moskau«. Der Ort ist offenbar das Hauptquartier des Südlichen Militärbezirks in Rostow am Don. Er führe Gespräche mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Yunus-Bek Yevkurov.

Ob das Video aktuell aufgenommen wurde, ist unklar. Jedoch passt es zu aktuellen Berichten. Demnach soll das russische Militär die Wagner-Truppe attackiert haben, die wiederum mit Gegenmaßnahmen droht und in Russland vorrücken soll.

In einem weiteren Video, veröffentlicht von Prigoschins Pressedienst, sagt er, dass er und seine Söldner militärische Einrichtungen in Rostow, einschließlich eines Flugplatzes, unter ihrer Kontrolle haben. »Flugzeuge, die zu Kampfeinsätzen starten, heben in geordneter Weise ab. Es gibt keine Probleme, die Ambulanzflugzeuge heben ab. Alles, was getan wird, ist, dass wir die Kontrolle übernommen haben, damit die Angriffsflieger nicht uns, sondern die Ukrainer angreifen«, sagt Prigozhin in dem Video.