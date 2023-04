+++ Krieg in der Ukraine +++ Russische Truppen errichten offenbar Sandsackstellungen auf AKW-Dächern

Russland bereitet sich auf eine ukrainische Gegenoffensive vor. In Bachmut zerstören die Invasoren wohl deswegen Häuser, auch das AKW Saporischschja rückt in den Fokus. Und: In Mykolajiw gab es offenbar einen tödlichen Angriff. Die News.