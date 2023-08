Russland hat nach eigenen Angaben sechs ukrainische Drohnen in der rund 200 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Moskau entfernten Region Kaluga abgeschossen. Das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte via Telegram , es habe »einen terroristischen Angriff des Kiewer Regimes mit Drohnen« vereitelt. In der Nacht auf Donnerstag seien sechs Drohnen mithilfe von Flugabwehrsystemen abgeschossen worden. Die Drohnen hätten versucht, »die Region Kaluga zu durchqueren«, erklärte der Regionalgouverneur Wjatscheslaw Schapscha via Telegram. Es habe weder Verletzte noch Schäden gegeben.