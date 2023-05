Moskau ermittelt nach Kämpfen in Belgorod wegen Terror

11.50 Uhr: Das russische staatliche Ermittlungskomitee hat wegen der Kämpfe in der westlichen Grenzregion Belgorod ein Strafverfahren wegen Terrorismus eingeleitet. »Wohn- und Verwaltungsgebäude wurden von Minenwerfern und mit Artillerie beschossen. Wegen dieser verbrecherischen Handlungen wurden mehrere Zivilisten verletzt«, heißt es in einer Mitteilung. Schuld an den Angriffen seien »Vertreter ukrainischer Militärverbände«. Die Attacken haben zwei aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenmilizen für sich reklamiert. Kiew dementierte eine Beteiligung.

Laut Kiew hätten die Einheiten »Russisches Freiwilligenkorps« und »Legion Freiheit Russlands« »eine Operation zur Befreiung des Gebiets Belgorod vom sogenannten Putin-Regime begonnen«. Die »Legion Freiheit Russlands« selbst erklärte, man hab das Grenzdorf Kozinka eingenommen und Einheiten in den nächsten Ort Grayvoron geschickt.