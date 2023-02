Russland meldet Durchbruch in Luhansk – Kiew meldet Standhaftigkeit

8.30 Uhr: Russland meldet einen Durchbruch durch die ukrainischen Verteidigungslinien in einem Teil der Region Luhansk. Während der russischen Offensive hätten sich die ukrainischen Truppen bis zu drei Kilometer zurückgezogen, teilt das Verteidigungsministerium in Moskau über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Auch die stärker befestigte zweite Verteidigungslinie sei durchbrochen worden. Was das Verteidigungsministerium nicht mitteilte:In welchem Teil der ostukrainischen Region Luhansk die Offensive stattgefunden haben soll.

Moskau vermeldete zuletzt mehrfach Erfolge im Osten. Am Sonntag etwa hatte die russische Wagner-Miliz die Einnahme des Dorfs Krasna Hora verkündet. Kiew hatte eine Eroberung des Vororts der schwer umkämpfen Kleinstadt Bachmut später dementiert, schweren russischen Beschuss entlang der Frontlinie im Osten des Landes aber eingeräumt.

So hatte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte am frühen Morgen erklärt, dass russische Streitkräfte mehr als 20 Städte und Dörfer in der Region und auch die Stadt Bachmut selbst mit Mörsern und Artillerie beschossen hätten. Außerdem habe Russland Raketenangriffe auf die Industriestädte Konstantinowka und Kramatorsk in Donezk geflogen. »Es wird um jedes einzelne Haus (in Bachmut) gekämpft, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Die Situation bleibt extrem schwierig, aber unter Kontrolle unserer Truppen und die Frontlinie hat sich nicht bewegt«, sagt der ukrainische Militärexperte Oleh Schdanow in einem YouTube-Video.

Russlands Oberhaus berät über Gesetze für annektierte Gebiete

8.10 Uhr: Zwei Tage vor dem Jahrestag des Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar soll es laut einem Medienbericht eine Sondersitzung des russischen Oberhauses geben. Bei dem Treffen des Föderationsrats am 22. Februar werde es um die Annahme von Gesetzen zur Integration von vier Regionen in die sogenannte Russische Föderation gehen, wie die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA Novosti unter Berufung auf einen Ausschussvorsitzenden des Oberhauses meldet.

Russland hatte Ende September die im Osten und Süden der Ukraine gelegenen Regionen Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson völkerrechtswidrig eingegliedert. Diese Annexion wird international ebenso wenig anerkannt wie die ihr vorausgegangenen Referenden.

Verteidigungsminister der Nato-Staaten beenden Treffen in Brüssel

8.00 Uhr: Die Verteidigungsminister der 30 Nato-Staaten beraten an diesem Mittwoch zum Abschluss eines zweitägigen Treffens in Brüssel über die Planungen zur Verstärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses. Angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist geplant, die Zahl der Soldatinnen und Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Zudem soll vor allem an der Ostflanke die Luftverteidigung verbessert werden.

Weitere Themen sind gemeinsame Anstrengungen zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände, die Entwicklung der Verteidigungsausgaben und mögliche Reaktionen auf die mutmaßliche Sabotage der Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee. Generalsekretär Jens Stoltenberg hatte bereits am Montag den Aufbau einer Koordinierungszelle für den zusätzlichen Schutz kritischer Infrastruktur unter Wasser angekündigt. Dazu werden neben Pipelines auch Datenkabel gezählt.

Bereits am Dienstagabend hatten die Verteidigungsminister mit ihrem ukrainischen Kollegen Olexij Resnikow über die aktuellen Entwicklungen im Krieg und weitere Unterstützungsmöglichkeiten der Nato beraten. Zudem tagte am Rande die US-geführte internationale Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine.