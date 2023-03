Offenbar zwei weitere Todesopfer nach Raketenangriff auf Saporischschja

8.50 Uhr: Nach einem russischen Raketentreffer auf ein Wohnhaus in der südukrainischen Stadt Saporischschja sind bis Freitagmorgen zwei weitere Tote geborgen worden. Das teilte der ukrainische Zivilschutz mit. Damit stieg die Zahl der Toten nach dem Angriff vom Donnerstag ukrainischen Angaben zufolge auf mindestens vier. Acht Menschen in dem mehrstöckigen Gebäude seien verletzt worden. Weiterhin würden mehrere Bewohner vermisst. Präsident Wolodymyr Selenskyj kündigte in seiner abendlichen Videoansprache vom Donnerstag Vergeltung an.

Ukrainischer Botschafter setzt auf Rückkehr ukrainischer Kriegsflüchtlinge

8.30 Uhr: Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Olexij Makejew, setzt darauf, dass die allermeisten Kriegsflüchtlinge seines Landes wieder in ihre Heimat zurückkehren. »Natürlich sind wir daran interessiert, nachdem wir den Krieg gewonnen haben, dass diese Menschen zurückkommen und beim Wiederaufbau in der Ukraine helfen«, sagte Makejew Reuters-TV. Bis dahin sei er dankbar, dass die Menschen in Deutschland Schutz und Hilfe bekämen und sich zwischenzeitlich integrierten. Deutschland hat nach offiziellen Angaben gut eine Million Ukrainerinnen und Ukrainer aufgenommen.

Makejew betonte die große Arbeit für den Wiederaufbau der Ukraine. »Für uns beginnt der Wiederaufbau jetzt, nicht erst, nachdem wir den Krieg gewonnen haben.« Es gebe in Deutschland keine Anwerbekampagne für eine Rückkehr, aber es seien bereits im Sommer und im Herbst viele Menschen in ihre Heimat zurückgekehrt. Deutschland habe auch dabei geholfen und eine Plattform für Wiederaufbau ausgebaut.

Deutschen Firmen und die Bevölkerung könnten aber auch anders helfen. »Kaufen Sie ukrainische Waren«, sagte der Botschafter: »Ich werde mich dafür einsetzen, dass mehr und mehr ukrainische Waren auf dem deutschen Markt zugänglich sind.«

Kiew meldet 85 abgewehrte Angriffe in Bachmut

7.55 Uhr: Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben erneut zahlreiche russische Angriffe im Gebiet um Bachmut im Osten abgewehrt. In den vergangenen 24 Stunden seien mehr als 85 Angriffe in den fünf Hauptsektoren – Kupjansk, Liman, Bachmut, Awdijiwka und Wuhledar – an der dortigen Front zurückgeschlagen worden, teilt der Generalstab des ukrainischen Militärs am Morgen mit.

In den Regionen Saporischschja und Cherson weiter im Süden hätten in den vergangenen 24 Stunden mehr als 45 Ortschaften unter russischem Beschuss gelegen. Russland greife weiterhin aus der Luft die Zivilbevölkerung in den Regionen Donezk, Saporischschja und Cherson an. Im Gebiet Donezk wurden nach Angaben örtlicher Behörden vom Freitagmorgen zwei Zivilisten durch russischen Beschuss getötet. Diese Militärangaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Russland hat wiederholt bestritten, auf Zivilisten zu zielen.

Die ukrainische Führung hat erklärt, Bachmut in der Region Donezk habe begrenzten strategischen Wert, sie will den russischen Vormarsch aber verhindern. Russland dagegen erhofft sich von einer Einnahme Bachmuts einen wichtigen Schritt hin zur Eroberung des Rests des umliegenden Industriegebiets Donbass, das aus den Regionen Donezk und Luhansk besteht.