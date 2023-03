Baerbock zu Lawrow bei G20: »Beenden Sie diesen Krieg«

8.15 Uhr: Außenministerin Annalena Baerbock wirft Russland vor, mit dem Angriffskrieg auch die Arbeit der G20 lahmzulegen. Beim Treffen der Außenminister der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer sagt Baerbock nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters: »Wir glauben an den Multilateralismus.« An den russischen Außenminister Sergej Lawrow gewandt, sagt Baerbock demnach: »Beenden Sie diesen Krieg, beenden Sie die Verletzung der internationalen Ordnung.«

Mehrere Tote nach Angriff auf Wohnhaus in Saporischschja

8.10 Uhr: In Saporischschja sind nach ukrainischen Polizeiangaben bei einem russischen Raketeneinschlag in einem fünfstöckigen Gebäude drei Menschen getötet worden. Mindestens vier Menschen seien verletzt worden. Elf Menschen seien aus dem eingestürzten Gebäudeteil gerettet worden, teilt der staatliche Rettungsdienst mit. Die Such- und Bergungsarbeiten dauerten nach Angaben der Behörden am Vormittag noch an. Die Angaben waren von unabhängiger Seite zunächst nicht zu überprüfen.

Saporischschja liegt weniger als 50 Kilometer von der Front entfernt. In den vergangenen Monaten wurde die Stadt von russischen Truppen mehrfach mit Artillerie und Raketen beschossen. Im September hatte Russland die Region Saporischschja für annektiert erklärt, obwohl russische Streitkräfte die Gebietshauptstadt selbst nie kontrolliert haben.

Präsident Wolodymyr Selenkyj schrieb zu dem Angriff: »Wir werden alle Besatzer vertreiben, und sie werden definitiv für alles zur Rechenschaft gezogen.«

G20-Außenminister sprechen bei Treffen in Indien über die Ukraine

8.00 Uhr: Gut ein Jahr nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollen die Außenminister der G20-Gruppe führender Wirtschaftsmächte an diesem Donnerstag über die Zukunft internationaler Konfliktlösung beraten.