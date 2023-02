Luftraum über St. Petersburg offenbar gesperrt

09.39 Uhr: Der Luftraum über der russischen Stadt St. Petersburg ist laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass großflächig gesperrt worden. Demnach seien in einem Umkreis von 200 Kilometern bis 13.20 Uhr Ortszeit (11.20 Uhr deutscher Zeit) keine Flüge in dem Gebiet erlaubt. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, seien alle Flüge des Flughafens Pulkowo eingestellt worden. Einen Grund nannte sie nicht.

Russische Medien berichten von einem nicht identifizierten Flugobjekt über der Stadt, demnach sollen Kampfjets aufgestiegen sein

Lage in Bachmut »extrem angespannt«

09.18 Uhr: Die Lage in der umkämpften Stadt Bachmut ist nach ukrainischen Angaben »extrem angespannt«. Wie der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyi, zitiert wird, versuchten russische Truppen, die Stadt einzukesseln und die Nachschublinien für die ukrainischen Streitkräfte zu unterbrechen. Seit Monaten gibt es heftige Kämpfe um die symbolträchtige Stadt, zumal Russland lange keinen Sieg mehr vermelden konnte.

Wie das ukrainische Militär am Morgen mitteilte, seien allein am Montag mehr als 60 »feindliche Angriffe« in Bachmut und nahegelegenen Gebieten abgewehrt worden. Russland habe seine Truppen in der Region verstärkt.