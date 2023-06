Krim-Statthalter meldet Abwehr von Drohnenangriffen

9.11 Uhr: Die Behörden auf der von Russland schon 2014 annektierten Halbinsel Krim meldeten am Morgen ukrainische Drohnenangriffe. Die meisten der neun Drohnen wurden demnach abgeschossen. Eine Drohne sei in einem Dorf explodiert, wo Scheiben von Häusern geborsten seien. Es gebe keine Verletzten, teilte der Statthalter der Krim, Sergej Aksjonow, via Telegram mit.

Norwegen und Dänemark spenden 9000 Schuss Artillerie an die Ukraine

8.47 Uhr: Norwegen und Dänemark haben sich bereit erklärt, der Ukraine zusätzliche 9000 Schuss Artillerie zu spenden. Das teilte das Osloer Verteidigungsministerium am Morgen mit. Norwegen werde die Granaten zur Verfügung stellen, während Dänemark Zünder und Treibladungen spenden werde, heißt es in der Erklärung .

Zudem werde Oslo 7000 Geschosse aus seinen eigenen Beständen spenden, heißt es. Diese seien bereits an die Ukraine geschickt. Die Artilleriegeschosse können in verschiedenen Arten von Artillerie verwendet werden, einschließlich der M109, die Norwegen bereits zuvor gespendet hat, so das Ministerium.

Russische Attacken auf Industrieanlagen in Krywyj Rih und auf Odessa

8.33 Uhr: Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben am Morgen zwei Industrieanlagen in Krywyj Rih angegriffen. Drei Raketen seien in zwei Unternehmen eingeschlagen, die nichts mit dem Militär zu tun hätten, teilt der Bürgermeister der zentralukrainischen Stadt, Oleksandr Wilkul, auf Telegram mit . Ein 38-jähriger Mann sei verletzt worden. »Die Zerstörung ist erheblich«, schreibt Wilkul.

Auch die Hafenstadt Odessa im Süden wurde angegriffen. Die Luftabwehr habe alle 18 russischen Drohnen abgeschossen, die sich der Region genähert hätten, teilen die örtlichen Behörden mit. Auch die Behörden auf der von Russland kontrollierten Halbinsel Krim melden einen Drohnenangriff, neun ukrainische Drohnen seien abgeschossen worden.

Der Stand am Morgen: Ukraine spricht von schweren Verlusten des Gegners, weltweite Hungerlagen als Kriegsfolge

8.19 Uhr: Kiew äußert sich zu angeblichen Erfolgen an der Front. Einen Durchbruch gibt es aber offenbar nicht. Und: die Auswirkungen des Krieges auf die Hungersnöte in aller Welt. Lesen Sie hier die jüngsten Entwicklungen.