Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion und stellten in den vergangenen Monaten in schneller Abfolge Pakete mit militärischer Ausrüstung in gewaltigem Umfang bereit. Nach bisherigen Pentagon-Angaben haben die USA seit dem Kriegsbeginn Ende Februar 2022 militärische Hilfe im Umfang von rund 40 Milliarden US-Dollar (rund 37 Milliarden Euro) für Kiew bereitgestellt oder zugesagt. Diese Zahl dürfte nun nach unten korrigiert werden.

Russland will Drohnen in der Region Moskau abgefangen haben

8 Uhr: Russlands Militär hat angeblich zwei Drohnen abgeschossen, die Militärlager in der Region Moskau hätten treffen sollen. Das meldet der Gouverneur der Region Moskau, Andrei Worobjow, laut der Nachrichtenagentur Reuters auf Telegram. »Trümmer wurden gefunden, keine Schäden oder Opfer«, teilte Worobjow demnach mit. Wo genau sich die Abschüsse ereignet haben sollen, war zunächst unklar.

Nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass soll auch bei der Stadt Lukino eine Drohne abgefangen worden sein. Tass berichtete zudem von zwei abgefangenen Drohnen auf dem Weg zur Taman Division der russischen Armee, die in Kalininez, etwa 45 Kilometer südwestlich vom Zentrum der Hauptstadt, stationiert ist. Unabhängig überprüfen ließen sich die Berichte zunächst nicht.

Moskau war jedoch bereits im Mai Ziel von Drohnenangriffen geworden, für die Russlands Führung die Ukraine verantwortlich macht. Die Ukraine bekennt sich allerdings fast nie zu Angriffen in russischen oder russisch-besetzten Gebieten.

Internationale Wiederaufbau-Konferenz startet in London

04.06 Uhr: In London beginnt heute eine Konferenz für den Wiederaufbau der Ukraine. An dem von der Ukraine und Großbritannien ausgerichteten zweitägigen Treffen nehmen mehr als 1000 Regierungsvertreter aus 61 Ländern sowie Investoren und Unternehmen teil. Deutschland wird durch Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) und Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) vertreten. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird per Video zugeschaltet.

Es ist bereits die zweite Konferenz dieser Art. Im vergangenen Juli hatten Vertreter aus 40 Ländern und von 14 internationalen Organisationen in Lugano über eine Art Marshallplan für die kriegszerstörte Ukraine beraten. Zu diesem Zeitpunkt schätzte die Regierung in Kiew die Kosten für den Wiederaufbau des Landes auf mindestens 750 Milliarden Dollar (knapp 720 Milliarden Euro).

Selenskyj pochte bereits vor der Konferenz auf großzügige Hilfen. »Eine wiederaufgebaute Ukraine, eine transformierte Ukraine, eine stärkere Ukraine ist (…) ein Sicherheitsgarant, ein Schutz gegen jedwede Form von russischem Terror«, sagte der Präsident in seiner am Dienstag in Kiew verbreiteten abendlichen Videobotschaft.