Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht im Aufstand der Söldnergruppe Wagner ein Zeichen für Risse im Machtapparat von Kremlchef Wladimir Putin. »Ich glaube, da muss man kein Russland-Experte sein, um zu erkennen, dass eine Situation, die so weit gedeihen kann in so kurzer Zeit, dass die ein eindeutiges Signal dafür ist, (...) dass dort einiges in Schieflage geraten ist und dass es Risse gibt«, sagte Pistiorius in Washington ( Lesen Sie hier mehr über den US-Besuch des Verteidigungsministers ). »Wie tief die sind und welche Folgen die haben könnten, für Russland, für die innere Stabilität, für (den russischen Präsidenten Wladimir) Putin, das lässt sich überhaupt noch nicht abschätzen.«