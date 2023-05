Pistorius warnt vor Ende der Waffenlieferungen

09.25 Uhr: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Zweifel an den fortgesetzten Waffenlieferungen an die Ukraine deutlich zurückgewiesen. »Wer heute fordert, die Waffenlieferungen in die Ukraine zu stoppen, der überlässt die Ukraine ihrem Schicksal«, sagte er der »Augsburger Allgemeinen « und der »Main-Post« vom Freitag. »Das Ende der Waffenlieferungen heute wäre das Ende der Ukraine morgen.«

Pistorius bekräftigte, es gehe darum, »die Ukraine mit allem zu unterstützen, was geht, was wir leisten können«. Er bekräftigte in diesem Zusammenhang die Absage der Bundesregierung an die Lieferung von Kampfjets: »Ich habe wiederholt gesagt, dass wir keine Kampfflugzeuge haben, die der Ukraine sofort helfen.«

Anschlag auf Krim-Eisenbahn hat laut London Folgen für russischen Nachschub

09.18 Uhr: Der mutmaßliche Anschlag auf eine wichtige Bahnstrecke auf der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste auch Folgen für die russische Schwarzmeerflotte. Es handele sich um die einzige Zugverbindung in den Hafen von Sewastopol, wo die Flotte stationiert sei, teilte das Verteidigungsministerium in London am Freitag mit. »Russland wird versuchen, die Strecke schnell zu reparieren, aber der Vorfall wird die Lieferungen an Nachschub und möglicherweise auch von Waffen, wie zum Beispiel Kalibr-Marschflugkörpern, an die Flotte unterbrechen.«