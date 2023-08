Der Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet laut »Handelsblatt« einen weiteren Export von Leopard-Kampfpanzern in die Ukraine vor. Dazu habe das Unternehmen 50 Panzer des älteren Typs Leopard 1 vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems erworben, berichtet die Zeitung unter Berufung auf Branchenkreise.Der CEO von OIP Land Systems, Freddy Versluys, sagte der britischen Zeitung »The Guardian« , er habe 49 Panzer an eine andere europäische Regierung verkauft, die er aufgrund einer Vertraulichkeitsklausel nicht nennen könne. Auch den Preis könne er nicht preisgeben. Versluys fügte hinzu, dass es bis zu sechs Monate dauern könne, bis sie in der Ukraine auf dem Schlachtfeld seien.