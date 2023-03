Mindestens drei Tote bei Drohnenangriff in Region Kiew

7.52 Uhr: In der Region Kiew sind nach einem Drohnenagriff mindestens drei Menschen getötet worden. Das berichten Nachrichtenagenturen übereinstimmend unter Berufung auf die lokalen Behörden. Medienberichten zufolge waren in der Nacht insgesamt 16 Drohnen durch das russische Militär abgeschossen worden.

Russlands stellvertretender Verteidigungsminister droht den USA

7.50 Uhr: Der stellvertretende russische Verteidigungsminister, Sergei Rjabkow, hat die USA gewarnt, »den fad der Eskalation« in der Ukraine nicht weiter zu beschreiten. Die USA seien direkt in den Konflikt in dem Land verwickelt, sagte Rjabkow laut der Nachrichtenagentur Reuters.

Auch zu dem mutmaßlich durch einen russischen Kampfjet herbeigeführten Absturz einer US-Drohne über dem Schwarzen Meer, äußerte sich Rjabkow. Washington provoziere mit Plänen, Drohnenflüge in dem Gebiet fortzusetzen, russische Gegenmaßnahmen, so der Minister. Die Flüge fanden nach Darstellung der USA in internationalem Luftraum statt.

Russland hat die Ukraine im Februar 2022 völkerrechtswidrig überfallen. Die USA haben gemeinsam mit anderen westlichen Partnern seit Kriegsbeginn massive finanzielle und militärische Hilfe in die Ukraine gesandt. Die Großmacht ist jedoch nicht selbst mit Truppen in der Ukraine aktiv.

Britisches Verteidigungsministerium: Russischer Angriff auf Bachmut könnte Schwung verlieren

07.43 Uhr: Die ukrainischen Streitkräfte haben nach britischen Geheimdienstangaben durch einen Gegenangriff westlich der Stadt Bachmut womöglich für einige Entlastung der eigenen Truppen gesorgt. Das teilte das britische Verteidigungsministerium in seinem morgendlichen Briefing via Twitter mit. Die Gefahr einer Einkesselung Bachmuts sowie die Kämpfe im Zentrum der Stadt dauerten jedoch an.

Allerdings gebe es eine »realistische Möglichkeit«, dass der russische Angriff auf die Stadt an dem »begrenzten Elan« verliere, den er aufgenommen hatte. Dies sei auch darauf zurückzuführen, dass einige russische Truppen aus Bachmut in andere Sektoren verlegt worden seien, hieß es. Unabhängig bestätigen ließen sich die Angaben zunächst nicht. Moskau kommentiert westliche Angaben zum Kriegsverlauf in der Regel nicht.