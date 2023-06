Deutschland liefert weitere Patriot-Raketen

9.59 Uhr: Neue Raketen für die Ukraine: Deutschland wird der Ukraine 64 weitere Lenkflugkörper für Luftverteidigungssysteme vom Typ Patriot zur Verfügung stellen. Die Entscheidung sei wichtig, um die ukrainischen Streitkräfte in der aktuellen Phase nachhaltig zu unterstützen, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Rande eines Nato-Treffens in Brüssel laut den Nachrichtenagenturen dpa und Reuters. Die Raketen sollen unverzüglich geliefert werden. Zuvor hatten bereits die USA, Großbritannien, Dänemark und die Niederlande zusätzliche Flugabwehrraketen angekündigt.

Moskau lobt Bonuszahlungen für zerstörte westliche Panzer aus

9.22 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat eine Prämie für westliche Panzer ausgelobt. Wie das Ministerium mitteilte, würden die Boni auf Grundlage von Berichten russischer Feldkommandeure geleistet. Das Programm sei Teil eines Programms, in dem bereits 10.000 russische Soldaten belohnt worden seien. Demnach werde etwa ein gepanzertes Fahrzeug mit 50.000 Rubel (rund 540 Euro) belohnt, ein Panzer mit 100.000 Rubel.

Dabei bekommt es Russland schon so offenbar nicht hin, die Truppen im für die russische Staatskasse teuren Krieg so zu versorgen, dass sie sich ausreichend ausgestattet fühlen. Über Freiwilligennetzwerke bitten Soldaten immer wieder um Unterstützung. Ein weit verzweigtes Pro-Kriegs-Netzwerk sammelt in Russland.

Russischer General offenbar bei Angriff getötet

8.59 Uhr: Er war Generalstabschef der 35. Armee, die vergangenes Jahr am Massaker in Butscha beteiligt war: Nun ist der russische Generalmajor Sergej Gorjatschew nach Informationen des britischen Geheimdienstes bei einem ukrainischen Angriff auf einen russischen Kommandoposten in der Südukraine getötet worden. Gorjatschew sei der erste russische General, der dieses Jahr ums Leben gekommen sei, teilte das Verteidigungsministerium in London in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit. Zuvor hatten bereits russische Militärblogger über den Tod Gorjatschews berichtet.