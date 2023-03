London: Russisches Militärtraining leidet, weil Ausbilder in den Krieg ziehen

9.41 Uhr: Russland hat laut dem britischen Verteidigungsministerium mindestens tausend Soldaten umgruppiert, die im südwestlichen Belarus an Militärübungen mit dem belarussischen Streitkräften teilgenommen hatten. Die Zeltlager seien aber zurückgelassen worden, was demnach darauf hindeutet, dass Russland das Trainingsprogramm zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen könnte.

Laut dem Londoner Geheimdienst-Update zeige das, dass Russland seine Streitkräfte von den weniger erfahrenen belarussischen Truppen trainieren lässt, dass das russische Ausbildungssystem durch den Krieg ernsthaft durcheinandergebracht worden sei. Die Ausbilder seien größtenteils selbst in der Ukraine eingesetzt worden.

ISW: Prigoschin wird netter zum Verteidigungsministerium

9.22 Uhr: In den vergangenen Monaten inszenierte sich der russische Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin als möglicher neuer starker Mann in Russland. Er kritisierte öffentlich das Verteidigungsministerium und forderte Nachschub an Munition. Wie das Institute for the Study of War (ISW) nun berichtet , fährt Prigoschin seine Rhetorik gegenüber dem Ministerium zurück – wohl aus Angst, er könne seine Wagner-Kräfte in Bachmut vollständig verlieren. So habe Prigoschin auch für die Rekrutierung von Freiwilligen unter der Leitung des Verteidigungsministeriums geworben.

Mit seinen Beschwichtigungsversuchen könnte Prigoschin laut ISW versuchen, Nachschub oder Verstärkung für seine Wagner-Truppen in Bachmut zu erhalten. Demnach habe Prigoschin seine Besorgnis über eine mögliche ukrainische Gegenoffensive in einem Interview am Donnerstag betont. Prigoschin behauptete demnach, die Ukraine ziehe 200.000 Soldaten an der gesamten Ostfront zusammen.

Selenskyj fordert bei EU-Gipfel Kampfjets

9.01 Uhr: Kampfjets für die Ukraine – das ist die Forderung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an die EU. »Wir brauchen moderne Flugzeuge«, sagte Selenskyj beim EU-Gipfel, zu dem er per Video zugeschaltet war. Zugleich dankte er Polen und der Slowakei für die Entscheidung, Kampfjets bereitzustellen . »Dies wird die Verteidigung unseres Luftraums erheblich stärken.«

Beim Gipfel selbst spielten mögliche Kampfjet-Lieferungen allerdings keine größere Rolle. Über das Thema sei nicht im Detail gesprochen worden, sagte Österreichs Kanzler Karl Nehammer.