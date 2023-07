Schulze nennt Afrika-Gipfel in Russland »PR-Show Putins«

Heute steht der Russland-Afrika-Gipfel in Sankt Petersburg an, bei dem sich Machthaber Wladimir Putin mit Verbündeten treffen will. Deutschland schaut skeptisch auf das Treffen: Entwicklungsministerin Svenja Schulze hat die Länder Afrikas vor einer engeren Zusammenarbeit mit Russland und Putin gewarnt. »Wer afrikanischen Ländern billigen russischen Weizen verspricht und zugleich ukrainische Getreidehäfen bombardiert, will nicht den Hunger bekämpfen, sondern nur neue Abhängigkeiten schaffen«, sagte die SPD-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Russland verhalte sich nur in der Rhetorik antikolonial, »tatsächlich zielt sein Vorgehen in Afrika auf Abhängigkeit und Ausbeutung«. Das Treffen in Sankt Petersburg nannte Schulze »eine PR-Show Putins«.