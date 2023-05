Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version hatten wir Sergej Lawrow fälschlicherweise als Verteidigungsminister bezeichnet. Tatsächlich ist er Russlands Außenminister. Wir haben das korrigiert.

Kiew: Mehr als 200.000 russische Soldaten seit Kriegsbeginn gefallen

11.20 Uhr: Russland hat in seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine Angaben aus Kiew zufolge mehr als 200.000 Soldaten verloren. In den vergangenen 24 Stunden seien 610 feindliche Soldaten getötet worden, damit belaufe sich die Gesamtzahl der russischen Verluste auf 200.590 Soldaten, teilte der ukrainische Generalstab in seinem morgendlichen Lagebericht mit. Unabhängig lassen sich die Angaben nicht überprüfen. Das russische Militär hat zuletzt im September die eigenen Toten auf knapp 6000 Soldaten beziffert.

Nach Einschätzung von Militärexperten machen beide Seiten überhöhte Angaben zu den auf der jeweils anderen Seite getöteten Soldaten, während die eigenen verschwiegen werden. Die BBC hat zusammen mit dem unabhängigen Internetportal Mediazona namentlich bereits 22.600 russische Gefallene erfasst. Die Zahl der tatsächlichen Kriegstoten dürfte deutlich höher sein.

Lesen Sie hier eine SPIEGEL-Analyse über die Toten, die Putin verschweigt

Bericht: China moniert Ukraine-Flaggen an Botschaftsgebäuden in Peking

11.00 Uhr: China hat einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters zufolge mehrere westliche Botschaften in Peking für das Hissen der ukrainischen Flagge kritisiert. Die Volksrepublik habe in einem Schreiben zwar nicht ausdrücklich Bezug auf das Zeigen der ukrainischen Flagge durch Vertretungen anderer Länder genommen, aber ihre Missbilligung dennoch unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, sagten demnach vier Diplomaten, die anonym bleiben wollten. Einer der Diplomaten sagte, die Vertretung seines Landes beabsichtige jedoch, das von ihr gezeigte Bild einer ukrainischen Flagge nicht zu entfernen.

»Nutzen sie das Äußere der Gebäudeeinrichtungen nicht für die Zurschaustellung politisierter Propaganda«, erklärte das chinesische Außenministerium in einem Schreiben, dass Reuters einsehen konnte. Mit dem kritisierten Vorgehen werde zum Streit zwischen Ländern aufgehetzt. Das Schreiben ist laut Reuters auf den 10. Mai datiert und an »alle Botschaften und Vertretungen internationaler Organisationen in China« gerichtet. Drei weitere Diplomaten in Peking bestätigten demnach den Erhalt des Schreibens.

Unter anderem haben Deutschland, Großbritannien, Polen, die Europäische Union und Kanada mit dem Zeigen der blau-gelben Flagge der Ukraine ihre Solidarität mit dem Land zum Ausdruck gebracht, das von Russland angegriffen wird. China beansprucht in dem Konflikt eine neutrale Rolle und ist zugleich ein enger Partner Russlands. Offizielle Stellungnahmen der verschiedenen Länder zu dem Schreiben Chinas lagen zunächst nicht vor.

London: Erfolge gegen Kinschal-Raketen sind peinlich für Moskau

10.30 Uhr: Die jüngsten ukrainischen Erfolge gegen russische Raketenangriffe sind nach Einschätzung britischer Geheimdienste für Russland ein herber Rückschlag. Die Ukraine habe mehrere Hyperschallraketen vom Typ Kinschal (Nato-Code: Killjoy) abgeschossen, mit denen Russland die Flugabwehr des angegriffenen Landes ins Visier genommen habe, teilte das Verteidigungsministerium mit. »Die offensichtliche Verwundbarkeit der Killjoy ist für Russland wahrscheinlich sowohl überraschend als peinlich: Der russische Präsident Wladimir Putin hat das System als unbesiegbar gepriesen.«