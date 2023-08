London: Kadyrow will Loyalität zu Putin beweisen

Die Wagnergruppe soll nicht mehr von Moskau finanziert werden. Ganz lösen kann sich der Kreml aber nicht von Paramilitärs. Der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadyrow will sich das nach Angaben des britischen Verteidigungsministeriums zunutze machen, die Rolle seiner Kämpfer in der Ukraine hervorheben und damit seine Loyalität zu Wladimir Putin unter Beweis stellen. So heißt es zumindest im täglichen Londoner Geheimdienst-Update.



Kadyrow habe kürzlich die Bemühungen eines tschetschenischen Bataillons in dem schwer umkämpften Sektor Orichiw im Oblast Saporischschja gewürdigt. »Tschetschenische Kräfte stellen einen relativ kleinen, aber prominenten Teil der russischen Streitkräfte in der Ukraine dar.«