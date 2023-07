Russischer Geheimdienst findet angeblich Sprengstoffspuren auf Getreidefrachter

Der russische Geheimdienst FSB hat nach eigenen Angaben Rückstände von Sprengstoff in einem ausländischen Getreidefrachter gefunden. Das Schiff sei von der Türkei auf dem Weg nach Rostow am Don gewesen, um Getreide zu laden, teilt der FSB mit. Im Mai habe der Frachter im ukrainischen Hafen Kilija gelegen. Der FSB behauptet, das Schiff könnte zum Transport von Sprengstoff genutzt worden sein.



Nach dem Ende des Getreideabkommens hatte Russland gedroht, man werde Schiffe in Teilen des Schwarzen Meers als Gegner ansehen. Die Schiffe würden als »potenzielle Träger militärischer Fracht« angesehen.