Gennadi Schidko war stellvertretender russischer Verteidigungsminister und leitete über Monate die russischen Invasionstruppen in der Ukraine. Nun ist er nach russischen Angaben bereits am Mittwoch gestorben. Wie etwa der Gouverneur der russischen Oblast Chabarowsk, Michail Degtjarjow, bei Telegram schreibt , erlag Schidko in Moskau einer »langen Krankheit«. Weitere Details sind nicht bekannt. Schidko war im vergangenen Herbst in einer schwierigen Phase für die russischen Truppen als Kommandeur in der Ukraine abgesetzt und durch Sergej Surowikin ersetzt worden. Surowikin selbst soll später vom Aufstand der Wagner-Söldner um Jewgenij Prigoschin gewusst haben, seither ist er von der Bildfläche verschwunden.Der Tod von Schidko wird in den sozialen Netzwerken auch diskutiert, weil in Russland in den vergangenen Monaten wiederholt Manager von großen Unternehmen oder wie Surowikin hochrangige Militärs entweder durch ominöse Unfälle wie Fensterstürze ums Leben kamen oder plötzlich verschwanden. Deswegen sorgt die unklare Todesursache bei Schidko zumindest für Spekulationen.