Umstrittener Russe soll 25 Prozent am Flughafen Hahn bekommen

9.00 Uhr: Der Flughafen Frankfurt-Hahn will den russischen Milliardär Wiktor Charitonin nun mit 25 Prozent an Bord holen. Die Gläubiger des Airports meinen, politisch habe Charitonin in Moskau nichts zu sagen – eine hanebüchene Argumentation. Lesen Sie hier mehr dazu.

USA rufen ihre Bürger zur Ausreise aus Russland auf

8.30 Uhr: Die USA rufen ihre Bürgerinnen und Bürger auf, Russland unverzüglich zu verlassen. Es bestehe die Gefahr einer willkürlichen Festnahme oder Belästigung durch die russischen Strafverfolgungsbehörden, teilt die US-Botschaft in Moskau mit. »US-Bürger, die in Russland leben oder reisen, sollten sofort abreisen. Aufgrund des Risikos unrechtmäßiger Inhaftierungen ist erhöhte Vorsicht geboten. Reisen Sie nicht nach Russland.« Die USA haben ihre Bürgerinnen und Bürger wiederholt aufgefordert, Russland zu verlassen, zuletzt im September nach der Verkündung der Teilmobilmachung durch Präsident Wladimir Putin. Russische Sicherheitsdienste hätten US-Bürger unter falschen Anschuldigungen festgenommen, belästigt, ihnen eine faire und transparente Behandlung verweigert und sie in geheimen Gerichtsverfahren oder ohne Vorlage glaubwürdiger Beweise verurteilt, erklärt die US-Botschaft.

Russen protestieren gegen Verurteilung von Ex-Gouverneur Furgal

8.10 Uhr: Der Kreml geht vehement gegen kritische Stimmen vor, politischer Protest wird immer seltener. Nach dem Urteil gegen Sergej Furgal kam es in Russlands Osten nun trotzdem zu einem raren Protest. Lesen Sie hier mehr dazu.

London: Russland baut Verteidigung in Ukraine weiter aus

8.00 Uhr: Russland verstärkt nach britischer Einschätzung weiterhin seine Verteidigungsstellungen in besetzten Regionen in der Ukraine. Vor allem im südukrainischen Gebiet Saporischschja seien zuletzt Defensivanlagen ausgebaut worden, teilte das Verteidigungsministerium in seinem täglichen Geheimdienst-Update mit.