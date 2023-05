Zuvor hatte der russische Energiekonzern gewarnt, dass ein möglicher Dammbruch Leitungen am Kernkraftwerk Saporischschja überfluten könnte. Die Sicherheit des AKW sei deshalb in Gefahr. Satellitenbildern aus dem November letzten Jahres hatten erhebliche Schäden an dem Damm gezeigt.

Im März hatten ukrainische Experten die Befürchtung geäußert, dass am Kraftwerk in Saporischschja im Sommer das Wasser knapp werden könnte, da die russischen Streitkräfte Wasser aus einem Reservoir abgelassen hätten, das die Anlage versorgt. Eine stabile Wasser- und Stromversorgung sind essenziell für einen sicheren Betrieb von Atomkraftwerken.

Gericht erlaubt ukrainische Flaggen

Ukrainische Flaggen dürfen nun doch am 8. und 9. Mai rund um drei Sowjetischen Ehrenmale in Berlin zum Gedenken an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 78 Jahren gezeigt werden. Das Verwaltungsgericht Berlin kippte am Freitagabend ein entsprechendes Verbot.

Die Berliner Polizei twitterte in der Nacht zu Samstag, das Gericht habe die Gefährdungsbewertung anders beurteilt und das Zeigen ukrainischer Flaggen und Fahnen sowie ukrainische Marsch- und Militärlieder an den benannten Örtlichkeiten erlaubt. »Wir werden gegen den Beschluss kein Rechtsmittel einlegen.«