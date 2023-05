Präsidentenberater Mychailo Podoljak sagte, dem Land würde ein solches Vorgehen nichts auf dem Schlachtfeld nützen und nur Russland dazu provozieren, »radikalere Maßnahmen« zu ergreifen. Die Stellungnahme Russlands könne darauf hinweisen, dass es sich auf einen großen »terroristischen« Angriff auf die Ukraine in den kommenden Tagen vorbereite.

Moskau: Zwei ukrainische Drohnen mit Ziel Putin-Residenz im Kreml abgeschossen

14.00 Uhr: Russland hat der Ukraine einen versuchten Anschlag auf Kremlchef Wladimir Putin vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. In der Nacht zu Mittwoch seien zwei Drohnen zum Absturz gebracht worden, die auf das Kreml-Gelände zugeflogen seien, teilte das russische Präsidialamt mit. Putin sei unverletzt geblieben. Die staatliche Nachrichtenagentur Ria berichtet, Putin sei zur Zeit des mutmaßlichen Anschlags nicht im Kreml gewesen.

»Wir betrachten diese Handlungen als einen geplanten Terrorakt und Anschlag auf das Leben des Präsidenten der Russischen Föderation«, heißt es in der Kreml-Mitteilung. »Die russische Seite behält sich das Recht vor, Gegenmaßnahmen zu ergreifen, wo und wann sie es für angebracht hält.« Unabhängig überprüft werden konnten die Angaben zunächst nicht. Von ukrainischer Seite gab es noch keine Reaktion.

Selenskyj kommt am 13. Mai nach Berlin

12.44 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besucht am 13. Mai Berlin. Entsprechende Medienberichte bestätigte die Berliner Polizei auf SPIEGEL-Anfrage. Über das Programm seines Besuchs konnte eine Sprecherin keine Einzelheiten mitteilen.

Zuvor hatten die Zeitung »B.Z.« und der »Tagesspiegel« über den bevorstehenden Besuch berichtet. Selenskyj werde voraussichtlich am militärischen Teil des Hauptstadtflughafens BER landen, hieß es in den Berichten. Für den 14. Mai sind demnach ein Empfang mit militärischen Ehren durch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant sowie ein Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Am Nachmittag fliege Selenskyj voraussichtlich mit einem Helikopter nach Aachen, wo er mit dem Karlspreis geehrt werde. Danach soll es zurück in die Ukraine gehen. Ein Regierungssprecher wollte Reuters-Angaben zufolge die Berichte nicht bestätigten und sagte nur, dass die Termine von Scholz jeden Freitag für die folgende Woche bekannt gegeben werden.

Ukrainische Luftwaffe lobt deutsches Flugabwehrsystem Iris-T

Im Abwehrkampf gegen die russische Invasion hat die Ukraine die von Deutschland gelieferten Flugabwehrsysteme Iris-T in hohen Tönen gelobt. »Seit Oktober 2022 hat die Division der Raketensysteme Iris-T über 60 Luftziele im Himmel über der Ukraine zerstört!«, schrieb Luftwaffenchef Mykola Oleschtschuk bei Telegram. Der 50-Jährige dankte den »deutschen Partnern« und erinnerte daran, dass Kiew nun bereits über zwei Systeme verfüge.

In einem dazu veröffentlichten Video zeigt sich ein Operator mit dem Kampfnamen »Juwelier« begeistert, da »alle Ziele abgeschossen wurden«. Der gezeigten Radarkarte nach zu urteilen war ein System unweit der südukrainischen Hafenstadt Odessa im Einsatz.

Behörden sperren südukrainisches Cherson für über zwei Tage ab

11.37 Uhr: Die ukrainischen Behörden haben in der vor knapp sechs Monaten zurückeroberten Großstadt Cherson im Süden des Landes eine komplette Ausgangssperre für das Wochenende angekündigt. »Im Verlauf dieser 58 Stunden ist es verboten, sich auf den Straßen der Stadt zu bewegen und zu befinden«, teilte Militärgouverneur Olexander Proskudin am Mittwoch bei Telegram mit. Von Freitagabend bis zum Montagmorgen werde auch die Ein- und Ausfahrt in die Stadt geschlossen. Die Maßnahme sei nötig, damit die »Ordnungshüter« bei ihrer Arbeit niemanden gefährdeten.

Tote bei Angriff auf Großmarkt gemeldet

11.30 Uhr: Bei einem Angriff auf einen Großmarkt in der südukrainischen Stadt Cherson sind laut Angaben des Innenministeriums und der Staatsanwaltschaft mindestens drei Zivilisten getötet worden. Fünf Personen seien verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hätten russische Truppen die Stadt mit Artillerie beschossen, teilt die Staatsanwaltschaft mit.

Selenskyi zu Gipfeltreffen nach Finnland gereist

11.21 Uhr: Seit Beginn des Ukrainekrieges hat Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Land nur wenige Male verlassen. Nun ist er zu einem Gipfeltreffen der nordischen Länder in die finnische Hauptstadt Helsinki gereist.

Bei dem eintägigen Treffen wird Selenskyj in der Residenz seines finnischen Amtskollegen Sauli Niinistö erwartet. Eingeladen sind zudem die Ministerpräsidenten der vier nordischen Länder: Ulf Kristersson aus Schweden, Jonas Gahr Støre aus Norwegen, Mette Frederiksen aus Dänemark und Islands Katrín Jakobsdóttir.

»Thema des Gipfels ist der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, die anhaltende Unterstützung der nordischen Länder für die Ukraine, die Beziehungen der Ukraine zur EU und zur Nato sowie die Initiative der Ukraine für einen gerechten Frieden«, so die schwedische Regierung in einer Erklärung. Anlässlich des Besuchs wurden Teile der Innenstadt von Helsinki für Autos, Fahrräder und Fußgänger gesperrt.

Türkei kündigt Treffen zu Getreideabkommen an

10.18 Uhr: Die Vize-Verteidigungsminister der Türkei, Russlands und der Ukraine wollen gemeinsam über die Fortsetzung des Getreideabkommens beraten. Das Treffen solle am Freitag in Istanbul stattfinden, sagte der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Das Abkommen läuft nach derzeitigem Stand noch bis Mitte Mai.

Nach Beginn seines Angriffskriegs hatte Russland monatelang die Schwarzmeerhäfen des Nachbarlandes blockiert. Im vergangenen Sommer vermittelten die Vereinten Nationen und die Türkei dann ein Ende der Blockade und ermöglichten das Getreideabkommen. Es sieht unter anderem eine Freigabe ukrainischer Häfen und einen Korridor im Schwarzen Meer für den Getreideexport vor. Russland droht immer wieder damit, das zuletzt Mitte März um 60 Tage verlängerte Abkommen platzen zu lassen. Man hoffe, dass es ohne Probleme fortgesetzt werden könne, sagte Akar.

Brand in Treibstofflager nahe der Krim-Brücke

09.42 Uhr: In einem russischen Dorf nahe der Krim-Brücke ist nach Angaben der Regionalverwaltung in der Nacht zu Mittwoch ein Treibstofflager in Brand geraten. »Nach vorläufigen Informationen gibt es keine Toten oder Verletzten«, teilte der Gouverneur der Region Krasnodar, Wenjamin Kondratjew, am Mittwochmorgen im Onlinekanal Telegram mit. Angaben zur Brandursache machte er zunächst nicht. Die russische Nachrichtenagentur TASS nannte als Brandursache unter Verweis auf Einsatzkräfte den Absturz einer Drohne, ohne Einzelheiten zu nennen.