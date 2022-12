Nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters sagte Medwedew, er und Xi hätten die »grenzenlose« strategische Partnerschaft der beiden Länder sowie die Ukraine besprochen. Weitere Einzelheiten habe er nicht genannt, allein: »Die Gespräche waren nützlich«, fügte er hinzu.

Kreml-Truppen fassen laut London Fuß in umkämpfter Stadt Bachmut

8.48 Uhr: Russische Kräfte sind nach britischer Einschätzung in die seit Monaten umkämpfte Stadt Bachmut in der Ostukraine eingedrungen. »Die russische Infanterie hat jetzt wahrscheinlich in den östlichen Industriegebieten der Stadt Fuß gefasst und ist zeitweise in die Wohnviertel der Stadt vorgerückt«, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.