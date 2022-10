Russland blockiert wieder Getreideexporte aus der Ukraine, doch die Vereinten Nationen geben die Hoffnung nicht auf, das Abkommen aufrechtzuerhalten. »Wir stehen mit den russischen Behörden in dieser Sache in Kontakt«, sagte ein Uno-Sprecher in New York. Die Getreideausfuhr über die ukrainischen Schwarzmeerhäfen sichere Millionen von Menschen weltweit den Zugang zu Brot. »Es ist unerlässlich, dass alle Seiten jegliche Handlungen unterlassen, die das Getreideabkommen gefährden.«