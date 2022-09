Moskau und die Zahlen

09.46 Uhr: Neben der Eskalation der Teilmobilmachung verkündet der Kreml auch Opferzahlen des Ukrainekriegs. Wie Verteidigungsminister Sergej Schoigu mitteilte, belaufen sich die Verluste der russischen Armee angeblich auf nur 5937 Armeeangehörige. Es ist das erste Mal seit Monaten, dass Russland offizielle Zahlen veröffentlicht. Doch das ist nicht das einzig Verwunderliche an den Aussagen Schoigus: Nach ukrainischen Angaben sind es fast zehnmal so viele Soldaten, die Russland bisher in der Ukraine verloren habe. Die ukrainische Nachrichtenagentur Interfax veröffentlicht auf ihrer Webseite eine Grafik mit den russischen Verlusten, demnach liegt die Zahl bei den Soldaten bei mehr als 55.000. Propaganda wird im Ukrainekrieg sowohl von Moskau als auch von Kiew als Teil moderner Kriegsführung genutzt. Jedoch gehen auch unabhängige Beobachter von deutlich höheren Verlusten der russischen Armee aus als offiziell verkündet.

London: Moskau will mit Referenden ukrainischen Befreiern zuvorkommen

09.18 Uhr: Wladimir Putin spricht davon, dass die Bürgerinnen und Bürger etwa in den Volksrepubliken Luhansk und Donezk über eine Annexion entscheiden sollen. Das britische Verteidigungsministerium geht bei den geplanten Scheinreferenden jedoch davon aus, dass der Kreml damit einem Gegenangriff in den Gebieten zuvorkommen möchte. Im täglichen Geheimdienst-Update hieß es: »Diese Eile ist wohl getrieben von Befürchtungen eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs und der Erwartung größerer Sicherheit nach einer formalen Eingliederung in Russland.« Neben Luhansk und Donezk soll ein solches Scheinreferendum auch in den Gebieten Cherson und Saporischschja im Süden abgehalten werden.

Die westlichen Geheimdienstinformationen, die von der britischen Regierungen bei Twitter veröffentlicht werden, sind im Ukrainekrieg einmalig und sorgten zu Beginn für Verwunderung. London will damit offenbar ein Gegengewicht zur russischen Propaganda schaffen. Moskau wirft London – ohne Beweise für die Behauptung zu nennen – eine Desinformationskampagne vor.