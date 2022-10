Wettbüros handeln Selenskyj für Friedensnobelpreis, Experten zweifeln

8.26 Uhr: Am Vormittag lüftet das Nobelkomitee in Oslo das Geheimnis, wer inmitten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine die höchste aller Friedensauszeichnungen erhält. Nominiert sind 251 Persönlichkeiten und 92 Organisationen, wer genau auf der Liste steht, ist aber nicht bekannt. Das ist gute Tradition. Ebenso wie die weltweite Spekulation, an wen der Friedensnobelpreis vergeben werden könnte. Wettbüros haben unter anderen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj ganz oben auf dem Zettel. Experten glauben eher nicht, dass die Auszeichnung an jemanden aus der gerade mitten im Krieg steckenden Ukraine vergeben wird. Auflösung folgt heute um 11 Uhr.