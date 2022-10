Ukraine-Botschafter: »Ihr könntet so viel mehr, so viel schneller«

10 Uhr: Der neue ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksij Makejew, fordert von der Bundesregierung mehr Tempo bei der Unterstützung seines Landes. »Wenn ich Deutschlands Agieren in diesem Krieg anschaue, denke ich manchmal: Da fährt ein deutscher Sportwagen mit Tempo 30 über die Autobahn«, sagt Makejew der »Bild am Sonntag« vorab. Anstatt schnell zu liefern, was im Kampf gegen die Russen helfen würde, werde wochenlang erklärt, warum sich die ukrainischen Forderungen nicht erfüllen ließen. »Ihr könntet so viel mehr, so viel schneller«, so Makejew.

Der Stand am Morgen: Moskau stoppt Getreideausfuhr, Slowenien liefert Panzer

9.56 Uhr: Die USA und die Ukraine kritisieren Russland heftig für das Aussetzen des Getreidedeals. Moskau und Kiew tauschen weitere Kriegsgefangene aus. Slowenien liefert Panzer im Zuge des Ringtauschs. Lesen Sie hier den Stand am Morgen.