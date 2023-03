Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Haftbefehl gegen den russischen Staatschef Wladimir Putin als eine »historische Entscheidung« des Internationalen Strafgerichts gelobt. »Der Anführer eines Terrorstaates und eine weitere russische Amtsträgerin sind offiziell Verdächtige in einem Kriegsverbrechen«, sagte Selenskyj in einer am Freitagabend in Kiew verbreiteten Videobotschaft.