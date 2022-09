Angriffe auf zivile Ziele – Kriegsparteien beschuldigen sich gegenseitig

8.40 Uhr: Russische Streitkräfte haben nach Angaben des ukrainischen Militärs binnen 24 Stunden Dutzende Raketen- und Luftangriffe auf zivile und militärische Ziele ausgeübt. Betroffen gewesen seien unter anderem 35 Siedlungen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur RIA wiederum meldete zuvor unter Berufung auf nicht näher identifizierte Informanten, ukrainische Truppen hätten Getreidespeicher und Lagerhallen für Düngemittel beschossen. Weder die Angaben der einen noch der anderen Seite ließen sich unabhängig überprüfen.

Selenskyj ruft russische Soldaten zur Fahnenflucht auf

8.31 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat an die russischen Soldaten appelliert, sich zu ergeben. Der russische Präsident Wladimir Putin »schickt Bürger« wissentlich »in ihren Tod«, sagte Selenskyj am Samstagabend in seiner täglichen Ansprache. »Ihr werdet auf zivilisierte Weise behandelt, niemand wird die Umstände Eurer Aufgabe erfahren«, richtete Selenskyj sich auf Russisch an die Angehörigen der russischen Armee.

Selenskyj sagte, es sei »besser, einen Einberufungsbefehl zurückzuweisen als in einem kriminellen Krieg in einem anderen Land zu sterben«. Es sei auch »besser, vor einer kriminellen Mobilmachung wegzulaufen, als ein Krüppel zu werden und dann für die Teilnahme an einem Angriffskrieg vor Gericht zur Rechenschaft gezogen zu werden«. Schließlich sei es »besser, sich der ukrainischen Armee zu ergeben, als bei den Angriffen unserer Waffen getötet zu werden – bei angemessenen Angriffen der Ukraine, die sich in diesem Krieg verteidigt«.