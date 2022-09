Union erhöht Druck bei Panzerlieferungen an Ukraine

10.26 Uhr: Nach der von Russland angekündigten Teilmobilmachung verstärken Politiker der Union ihre Forderung, der Ukraine Kampfpanzer zu liefern. »Ein militärisches Zurückdrängen Russlands ist die Bedingung dafür, dass wir in die Phase wieder von Verhandlungen und Diplomatie und Politik kommen«, sagte der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen im Deutschlandfunk. CDU und CSU bringen am Nachmittag im Bundestag einen Antrag ein, der die Lieferung von Kampf- und Schützenpanzern an die Ukraine fordert.

Die Union wolle dadurch »den Druck auf die Regierung aufrechterhalten, dass sie ihren falschen Kurs, nicht alles Mögliche und Vertretbare an Unterstützung der Ukraine zu leisten« aufgebe, sagte Röttgen. »Der Bundeskanzler spaltet Europa durch diesen Kurs.« Die Enttäuschung bei östlichen Verbündeten sei »riesengroß darüber, dass Deutschland nicht verlässlich ist«. Die Bundesregierung verweist regelmäßig darauf, dass bisher kein Nato-Verbündeter moderne westliche Panzer an die Ukraine geliefert hat.

Der Antrag der Union soll am Nachmittag beraten werden (16.35 Uhr). Er fordert, »die Genehmigung für die Ausfuhr von Kampf-, Schützen- und Transportpanzern aus Industriebeständen an die Ukraine umgehend zu erteilen«. Darüber hinaus sollten weitere schwere Waffen, »insbesondere gepanzerte Gefechtsfahrzeuge und mehr weitreichende Artillerie, auch aus den Beständen der Bundeswehr an die Ukraine« geliefert werden.

CDU-Generalsekretär Mario Czaja geht davon aus, dass Vertreter von FDP und Grünen den Antrag der Union mittragen würden. Das sagte er in der Sendung »Frühstart« bei RTL und ntv. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte den Bundestag am Mittwoch um Zustimmung zu dem Antrag gebeten. Es ist noch offen, ob über den Antrag nach einer geplanten 40-minütigen Beratung direkt abgestimmt wird oder ob er zunächst in die Ausschüsse überwiesen werden soll.

Türkei verurteilt Scheinreferenden in russisch besetzten Gebieten

9.28 Uhr: Auch die Türkei hat die von Russland und den russischen Besatzungsbehörden angekündigten Scheinreferenden in den besetzten Gebieten der Ukraine verurteilt. »Wir sind besorgt über Versuche, in einigen Regionen der Ukraine einseitige Referenden durchzuführen«, hieß es aus dem Außenministerium am Mittwochabend. Solche »illegitim beschlossenen Tatsachen« würden von der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt. »Im Gegenteil, sie werden die Bemühungen um eine Wiederbelebung des diplomatischen Prozesses erschweren und die Instabilität vertiefen.« Die Türkei stehe für die »territoriale Unversehrtheit, Unabhängigkeit und Souveränität« der Ukraine.

Die Türkei ist Mitglied der Nato und pflegt mit der Ukraine enge Beziehungen, gilt aber auch als enge Partnerin Russlands. Ankara hat dennoch immer wieder die russische Annexion der Halbinsel Krim 2014 kritisiert – auch weil die muslimische Minderheit der Krimtataren historisch eng mit dem südlichen Nachbarn am Schwarzen Meer verbunden ist. Die Abstimmungen in besetzten Gebieten der Ukraine über einen Beitritt zu Russland sollen vom 23. bis 27. September abgehalten werden. Sie werden weltweit als völkerrechtswidrig angesehen.

London sieht Russlands neue Truppen »monatelang nicht kampffähig«

9.12 Uhr: Großbritannien zweifelt an Russlands Fähigkeiten zur Teilmobilisierung von 300.000 Reservisten für den Krieg gegen die Ukraine. »Russland wird wahrscheinlich mit logistischen und administrativen Herausforderungen zu kämpfen haben, die 300.000 Soldaten auch nur zu mustern«, teilte das Verteidigungsministerium in London unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse auf Twitter mit . Die russische Militärführung werde vermutlich versuchen, mit den ausgehobenen Truppen neue Einheiten aufzustellen. Diese seien aber »wahrscheinlich monatelang nicht kampffähig«, hieß es weiter.

Das Ministerium wertete die Teilmobilisierung als Zeichen russischer Schwäche: »Der Schritt ist praktisch ein Eingeständnis, dass Russland seinen Vorrat an willigen Freiwilligen für den Kampf in der Ukraine erschöpft hat.« Die Einberufungen dürften zudem sehr unbeliebt in der Bevölkerung sein, hieß es weiter. In der Hoffnung, dringend benötigte Kampfkraft zu generieren, gehe Präsident Wladimir Putin »ein beträchtliches politisches Risiko« ein.