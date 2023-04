Erst am Vortag sei ein fünf Monate altes Baby durch russischen Artilleriebeschuss getötet worden, nun übernehme der Aggressor den Vorsitz im Uno-Sicherheitsrat, kritisierte Selenskyj am Samstag in seiner abendlichen Videoansprache: »Es ist kaum etwas vorstellbar, was den vollständigen Bankrott solcher Institutionen besser demonstriert.«