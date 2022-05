Russland hat am Samstag seine Offensive im Donbass im Osten der Ukraine verstärkt. Schwere Kämpfe meldete die Ukraine aus dem Bezirk Luhansk. Das ukrainische Militär erklärte, neun Vorstöße seien abgewehrt worden. Dabei sollen in den vergangenen 24 Stunden fünf Panzer und zehn gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden sein. Am Abend sollen demnach an vier verschiedenen Orten die Gefechte angehalten haben. Die Angaben können von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.