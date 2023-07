»Mit großem Schmerz teilen wir Ihnen mit, dass das Herz der Schriftstellerin Victoria Amelina am 1. Juli aufgehört hat zu schlagen«, schreibt der Verband in einer Erklärung. »In den letzten Tagen von Victorias Leben waren ihre Familie und Freunde an ihrer Seite«.

»Jetzt ist Victoria selbst Opfer eines Kriegsverbrechens geworden«

Amelina war eine der bekanntesten jungen Schriftstellerinnen der Ukraine. Nach der russischen Invasion hatte sie begonnen, Kriegsverbrechen zu dokumentieren und mit Kindern in der Nähe der Front zu arbeiten. Ihr erstes Sachbuch in englischer Sprache, »War and Justice Diary: Looking at Women Looking at War« soll demnächst veröffentlicht werden.