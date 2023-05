In der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut spitzt sich die Lage zu. Der Chef der russischen Söldnergruppe Wagner behauptet, die ostukrainische Stadt komplett eingenommen zu haben. »Heute, am 20. Mai, um die Mittagszeit, wurde Bachmut vollständig eingenommen«, sagte Jewgeni Prigoschin in einem Video auf dem Onlinedienst Telegram. Bachmut ist seit Monaten heftig umkämpft.